Водителей Подмосковья просят не садиться за руль при плохом самочувствии в жару

В Московской области прогнозируют жаркую погоду — температура поднимется до 30 градусов. Минтранс Подмосковья призывает водителей ответственно отнестись к своей безопасности — не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия, сообщает пресс-служба ведомства.

В середине дня лучше ограничить пребывание на солнце и отказаться от поездок в активные солнечные часы. Влияние жары на организм похоже на действие алкоголя — скорость реакции и концентрация внимания снижаются, что может привести к дорожным авариям.

Если решили воспользоваться автомобилем, не стоит заправляться до полного бака. Рекомендуется надеть свободную, светлую одежду, взять головной убор и бутылку с водой — важно пить не сладкую и не газированную воду, а простую. Нужно проверить исправность кондиционера и не включать его сразу на полную мощность. Рекомендуется парковать автомобиль в тени и накрывать его чехлом или светоотражающими экранами. В жару нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и животных — это опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.