Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий

В Московской области уже сегодня ночью ожидается дождь и местами мокрый снег, ветер поднимется до 15 м/с. Такая погода сохранится до утра четверга, 9 мая, а в ночное время возможны заморозки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автомобилистам нужно обратить внимание на ухудшение погодных условий. Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП.

Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон в черте города и в пешеходных зонах — из-за сильного ветра и осадков сложно разглядеть пешехода. Нужно снижать скорость до минимума в данных зонах. При такой погоде не стоит парковать машины у деревьев и шатких конструкций. Необходимо быть очень осторожными утром — из-за осадков и минусовой температуры возможно подмерзание некоторых участков дорог.

Пешеходам нужно использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части — снимать капюшоны, убирать зонтики и не отвлекаться на телефоны.

В случае чрезвычайных ситуаций‌, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.