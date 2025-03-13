Водителей Подмосковья призвали минимизировать поездки во время шторма

К выходным ветер стихнет, в субботу и воскресенье ночью ожидается минусовая температура — на дорогах возможно образование гололедицы. Дорожные службы Подмосковья мониторят погодные условия и готовы провести противогололедную обработку проезжей части.

В ведомстве призвали жителей региона по возможности минимизировать время нахождения на улице и поездки на личном транспорте.

Стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не отвлекаться на телефон во время движения, переходить проезжую часть по переходам, не закрывая себе обзор зонтиком. Важно надевать световозвращатели. Не стоит оставлять автомобили и стоять самим у шатких конструкций и под деревьями.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП — незамедлительно звонить в 112. Не нужно оставаться в машине или рядом с ней — это опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.