Во время велозаезда 2 июня в Волоколамском округе перекроют движение транспорта

В Волоколамском округе в связи с проведением велозаезда Gran Fondo Russia 2 июня с 08:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта на нескольких участках региональных дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Движение будет закрыто на участке Волоколамского шоссе с 96 по 100 км, а также на участках дорог «Чисмена — Теряево» с 0 по 21 км и «Лотошино — Суворово — Клин» с 49 по 64 км.

Также на время проведения мероприятия будут изменены схемы движения шести маршрутов общественного транспорта. Автобусы маршрута № 23 будут следовать от автовокзала Волоколамска до остановки «Поворот на Чисмену» в 9:00, 10:55, 13:40, рейсы до остановки «Теряево (центр)» будут временно отменены. Автобусы маршрута № 24, будут следовать в объезд по трассе М-9 «Балтия», от остановки «Подстанция» до остановки «Сычево» с отправлением от автовокзала Волоколамска в 7:10, 7:47,11:30, 12:10,14:00, а от остановочного пункта «Сычево» — в 7:50, 9:00, 9:56, 11:13, 13:00, 14:21.

На маршруте № 31 автобусы будут временно осуществлять укороченные рейсы от вокзала Волоколамска в 6:40, 11:15, 13:05 до остановки «Теряево (БАМ)». Рейсы по маршрутам № 55, 43, 38 на время проведения мероприятия будут отменены.

Водителям нужно быть внимательными, планировать свои поездки с учетом временных ограничений и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.