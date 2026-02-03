Во Внуково нашли зауженные калибраторы для ручной клади

сегодня в 18:47

Во Внуково изъяли зауженные калибраторы для ручной клади компании «Победа»

Зауженные калибраторы для ручной клади авиационной компании «Победа» нашли в аэропорту «Внуково». Их изъяли, изготовителю предъявили претензии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В одной из партий калибраторов, переданных изготовителем, нашли несоответствие фактических размеров ручной клади требуемым. Разница оказалась на уровне 0,5 сантиметров по ширине. Причина в утолщенном диаметре несущего профиля каркаса измерителя.

Авиакомпания «Победа» предъявила претензии изготовителю. Установки в аэропорту «Внуково», имеющие несоответствующие габариты, изъяли из эксплуатации.

В пресс-службе «Победы» добавили, что провели проверку измерителей по всей маршрутной сети. Они соответствуют конкретным габаритам.

