Во Фрязине проходит профилактическое мероприятие «Детское кресло»

Во Фрязине сотрудники МУ МВД России организовали и провели информационно-профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло». Это инициатива направлена на повышение уровня осведомленности водителей-родителей о правильных способах перевозки детей в личном автомобиле, что является важным аспектом безопасности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время мероприятия госавтоинспекторы активно делились полезной информацией, раздавали специальные листовки и призывали родителей не оставлять детей одних в автомобиле даже на непродолжительное время во время стоянки. Подобные действия могут представлять серьезную угрозу для безопасности и здоровья маленьких пассажиров.

Водителям напомнили, что в соответствии с действующим законодательством для перевозки детей до 7 лет обязательно необходимо использовать детское кресло, которое соответствует росту и весу ребенка. Дети старше 7 лет могут находиться на заднем сидении, но должны быть обязательно пристегнуты ремнем безопасности. Важно знать, что на переднем сидении дети до 12 лет могут находиться только в специальном детском кресле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.