сегодня в 11:45

Во дворе Монино Щелкова до конца июня обновят асфальт на проездах и парковках

В поселке Монино округа Щелково работа кипит возле дома № 18 по улице Новинское шоссе. До конца июня во дворе планируют обновить асфальт на парковках и тротуарах, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Во дворе дома рабочие проводят капитальное обновление: меняют асфальт на проездах, парковках, тротуарах, тропинках и возле подъездов. Всю эту красоту рабочие укрепляют новым бортовым камнем.

Также во дворе появятся 14 урн и скамеек, 1 100 кв. метров газона и 50 кустов кизильника.

Завершить работы планируем до конца июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.