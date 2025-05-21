Во дворе домов Сергиева Посада строят новую парковку на 30 мест

В рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий подрядная организация ООО «Лидер Сервис» завершила работы по укладке асфальтобетонного покрытия проездов вдоль домов № 7 к. 1, к. 2 и к. 3 на ул. Владимирская в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проблема маленьких парковок остро стоит в квартале новостроек. С увеличением числа жителей и автомобилистов количество машин на улицах города растет, что приводит к нехватке мест для парковки, особенно в густонаселенных районах и новостройках. В связи с этим было принято решение расширить проезжую часть за домом № 7 к.1 и обустроить парковочное пространство на 25-30 мест вдоль домов № 7 к. 2 и к. 3. Общее парковочное пространство в дворовой территории составит 60-65 мест.

В настоящее время проводятся работы по озеленению дворовой территории (завоз плодородного грунта и посев газона), планируется посадка живой изгороди из кизильника, а также посадка кустов сирени.

Подрядная организация завершила работы по обустройству тротуара и подготовила основание на баскетбольной площадке. Завершились работы и по установке дополнительного уличного освещения. В рамках благоустройства будут установлены лавочки, урны и новая детская площадка во дворе домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.