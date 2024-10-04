В Минтрансе Подмосковья начали работу по внедрению искусственного интеллекта для проверки данных заявителей при предоставлении государственных услуг в сфере дорог и транспорта. Это позволит сократить время предоставления услуг, отметили в дорожно-транспортном ведомстве.

«Внедрение элементов искусственного интеллекта в проверку документов и данных заявителей позволит ускорить оказание услуг в среднем на 2 дня по каждой услуге и в 2 раза сократить количество отказов. В первую очередь планируется использовать искусственный интеллект для предоставления наиболее популярных услуг — выдача разрешений на такси и пропусков на МКАД», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Предполагается, что проверка документов будет проводиться автоматически, считывая все данные на прилагаемых к заявлениям документах. Например, при заявлении на выдачу разрешения такси проверка данных в доверенности на право распоряжение автомобилем и в договоре лизинга проводится вручную. Внедрение автоматической системы позволит быстро сверять данные с заявлением и направлять межведомственные запросы для подтверждения подлинности документов.

К концу года все услуги ведомства будут переведены в электронный формат. Сейчас на портале региональных «Госуслуг» для граждан доступна 21 услуга ведомства, 20 из которых можно получить в онлайн формате. Заявитель может в любое время подать документы онлайн в несколько кликов, без посещения МФЦ. А для удобства пользователей на базе ведомства еженедельно, по средам, проходят вебинары, где заявители могут задать вопросы представителям министерства о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.