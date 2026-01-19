Власти рассказали, почему в Москве так быстро строят метро

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы по модернизации транспортного каркаса города за последние 15 лет. С 2011 года в столице было введено в эксплуатацию и реконструировано 127 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Ключевым фактором высоких темпов строительства стало внедрение передовых инженерных решений и оригинальных подходов, сообщает «Вечерняя Москва» .

Одним из главных достижений последних лет мэр назвал использование десятиметровых проходческих щитов: так, прокладка одного двухпутного тоннеля вместо двух классических позволяет существенно сократить бюджетные расходы и трудозатраты. Впервые эта технология была успешно опробована на Некрасовской линии, после чего стала стандартом для Большой кольцевой линии. Сейчас аналогичным методом возводится участок перспективной Рублево-Архангельской линии.

Помимо инженерной сложности, власти уделяют особое внимание архитектурному облику новых станций. Каждая из них проектируется с учетом современных дизайнерских трендов, становясь новой точкой притяжения в московских районах.

«В ближайшие годы планируется открыть еще десятки станций метро, где найдут применение как проверенные, так и новые технологические решения», — написал столичный градоначальник в личном блоге.

