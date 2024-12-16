Власти не допустят ухудшения транспортного обслуживания в Подмосковье
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Нынешняя задача Минтранса Московской области — не допустить ухудшения транспортного обслуживания, сообщил зампредседателя правительства региона — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Для достижения этой задачи принят ряд мер по улучшению качества работы, в том числе и для слесарей.
С апреля на работу для обслуживания подмосковных автобусов приняли дополнительно 174 человека. В этом же месяце подняли зарплату на 20%.
«(Также — ред.) утеплили ремонтные зоны на базах для того, чтобы слесари работали наиболее комфортно. Привлекли сторонние организации для ремонта крупных узлов коробки и двигателей. Сократили сроки закупочных процедур», — сказал Алексей Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Улучшают качество транспортного обслуживания не только за счет ремонта, но и с помощью наведения чистоты.
По поручению губернатора, Минтранс региона закупил и установил портальные мойки. Уже эксплуатируются 32 из 40 моек, остальные установят до конца года.
На все базы закуплены и уже оснащены ручные мойки.
«Также с 1 апреля на 20% подняли зарплату мойщикам и установили им сдельную оплату труда. Наша задача — не допустить грязные автобусы на линию. И уже за 3 месяца осени мы снизили количество жалоб на состояние автобусов», — добавил Гержик.