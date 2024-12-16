Власти не допустят ухудшения транспортного обслуживания в Подмосковье

Для достижения этой задачи принят ряд мер по улучшению качества работы, в том числе и для слесарей.

С апреля на работу для обслуживания подмосковных автобусов приняли дополнительно 174 человека. В этом же месяце подняли зарплату на 20%.

«(Также — ред.) утеплили ремонтные зоны на базах для того, чтобы слесари работали наиболее комфортно. Привлекли сторонние организации для ремонта крупных узлов коробки и двигателей. Сократили сроки закупочных процедур», — сказал Алексей Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Улучшают качество транспортного обслуживания не только за счет ремонта, но и с помощью наведения чистоты.

По поручению губернатора, Минтранс региона закупил и установил портальные мойки. Уже эксплуатируются 32 из 40 моек, остальные установят до конца года.

На все базы закуплены и уже оснащены ручные мойки.

«Также с 1 апреля на 20% подняли зарплату мойщикам и установили им сдельную оплату труда. Наша задача — не допустить грязные автобусы на линию. И уже за 3 месяца осени мы снизили количество жалоб на состояние автобусов», — добавил Гержик.