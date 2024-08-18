Власти Москвы сообщили о скором завершении строительства моста через реку Битцу

сегодня в 12:04

Автомобильный мост через реку Битцу в Москве готов на 90%

На сегодняшний день строительная готовность автомобильного моста через реку Битцу составляет 90%. Сооружение станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра (МСД), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На мосту длиной 109 метров — по четыре полосы движения в каждом направлении», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В данный момент специалисты проводят работы по установке парапета. Для завершения строительства объекта необходимо сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололедную систему.

Автомобильный мост будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Новый участок завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге столицы.

Первый этап строительства планируется завершить к концу текущего года.