Власти Москвы рассказали о благоустройстве у станций метро, МЦК и МЦД

В столице продолжается благоустройство территорий около станций метрополитена, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). В текущем году завершится благоустройство более 40 общественных пространств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вместе со стандартными работами (улучшение транспортной и пешеходной доступности станций) создаем места отдыха, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время проводятся работы вблизи 6 станций новой Троицкой линии столичной подземки. В сквере у станции «Генерала Тюленева» обустроят зоны тихого отдыха и детских игр, а также расширят площадь вокруг сухого фонтана для проведения мероприятий.

Шесть детских и четыре спортивные площадки приведут в порядок у станции «Перово» МЦД. Еще 2 сквера и 7 детских площадок обновят рядом со станцией «Бибирево». На участке, где сегодня располагается хаотичная парковка на улице Плещеева, планируется организовать видовые зоны, установить скамейки и обеспечить освещение.

Кроме того, на территории Московского городского вокзала «Серп и Молот» будут обустроены 4 детские площадки, оснащенные развивающими элементами, предназначенными для детей различных возрастных групп.