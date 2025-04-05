Власти Москвы планируют внедрить оплату проезда по биометрии на МЦД за два года

В течение 2025 и 2026 годов власти Москвы планируют все станции Московского центрального диаметра (МЦД) оснастить устройствами для оплаты проезда по биометрии. Каждый день нововведением смогут пользоваться до одного миллиона пассажиров, об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Начиная с 2021 года жители Москвы и гости столицы могут оплачивать проезд в метро с помощью биометрии. Эта же функция доступна на Московском центральном кольце, на «Аэроэкспрессе» и на регулярном речном транспорте. Систему оплаты по биометрии уже распространили на 1,1 тыс. турникетов.

«В этом году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте», — отметил Собянин.

А до конца 2026 года функция должна заработать на всех станциях МЦД. Столичные власти делают все возможное, чтобы горожанам и туристам было удобно пользоваться общественным транспортом. Также в настоящее время специалисты работают сразу над тремя мобильными приложениями — «Метро Москвы», «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Все эти приложения помогут пользователям лучше ориентироваться при перемещениях по городу.