Власти Москвы анонсировали план открытия новых станций метро до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин представил планы по масштабному развитию столичного метрополитена. Уже в 2026 году пассажиры смогут воспользоваться первым участком Рублево-Архангельской ветки, который включит в себя пять станций, сообщает «Царьград» .

Завершение всего проекта намечено на 2027 год. Помимо этого, активно ведутся работы и на других линиях, в том числе на Арбатско-Покровской.

По словам Собянина, 2025 год ознаменовался важными событиями в развитии метро. Уже веден в строй основной участок Троицкой линии, включающий 11 станций и 5 пересадочных узлов на протяжении 27 километров. Также начался второй этап строительства южного участка, который предполагает создание 6 станций до Троицка. Ожидается, что к 2029 году общая протяженность линии превысит 43 километра.

В 2026 году будет открыт первый участок Рублево-Архангельской линии длиной 8,7 километра, включающий пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Завершение строительства всей линии, состоящей из 12 станций и простирающейся почти на 28 километров до Красногорска, запланировано на 2027 год.

Кроме того, стартовало строительство Бирюлевской линии. Первый участок, включающий четыре станции, в том числе «ЗИЛ» и «Остров Мечты», планируется открыть в 2028 году. Полностью линия протяженностью 22,2 километра с 10 станциями будет введена в эксплуатацию к 2029 году, что впервые обеспечит жителям Бирюлева доступ к метро.

Продолжается расширение Арбатско-Покровской линии до станции «Гольяново», завершение которого ожидается в 2028 году. К 2030 году планируется открытие новых станций: «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской линии и «Достоевская» на Кольцевой линии (текущая готовность — 37%).

Помимо прочего, введены в эксплуатацию новые депо: «Столбово» на Троицкой линии и «Южное», являющееся крупнейшим комплексом для Замоскворецкой линии. Планируется ввод в эксплуатацию депо «Ильинское» в 2027 году, «Троицкое» и «Бирюлевское» к 2029 году. Параллельно с этим ведется благоустройство прилегающих территорий около новых станций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.