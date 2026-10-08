Власти Краснодара поддержали ночные ограничения для мототранспорта

Антитеррористическая комиссия Краснодара 7 октября поддержала предложение полиции ограничить движение мототехники по городу с 22:00 до 06:00. Общегородской запрет пока не действует, сообщает kubanpress.ru .

Начальник краевого управления МВД Олег Агарков направил инициативу губернатору Вениамину Кондратьеву. Она касается мотоциклов, трициклов, квадроциклов, мопедов, легких квадрициклов, питбайков и мотороллеров. Полиция предлагает исключение для экстренных служб.

«Мы проголосовали единогласно: город поддерживает введение ограничений на движение мототранспорта с 22:00 до 06:00. Теперь окончательное решение за краевой комиссией и губернатором», — отметил исполняющий полномочия главы Краснодара Дмитрий Васильев.

Жители жалуются на ночной шум. На фоне угроз атак беспилотников громкие звуки моторов также вызывают тревогу. По данным полиции на 6 октября, в городе зарегистрировали 217 ДТП с мототранспортом: 14 человек погибли, 228 получили травмы. Данные не показывают, что большинство аварий произошло ночью.

С ноября 2025 года запрет с 21:00 до 07:00 действует на Красной от Советской до Офицерской и на Шоссе Нефтяников от Офицерской до Гаврилова. С 26 сентября 2026 года такие ограничения действуют на Кубанской Набережной от Тургенева до Оранжерейной.

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