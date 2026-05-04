Власти Казани ограничат скорость курьеров до 25 км/ч

В Казани введут новые правила для курьеров на электровелосипедах и других СИМ

В Казани введут новые правила для курьеров на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Скорость ограничат до 25 км/ч, а за нарушениями будут следить в цифровом формате, сообщает inkazan.ru .

Замруководителя исполкома по транспорту, экономическому развитию и торговле Ильдар Шакиров отметил, что электробайки курьеров принудительно ограничат на уровне 25 км/ч. Транспорт оснастят IoT-модулями для контроля движения в реальном времени.

В городе расширят сеть «медленных зон», где скорость автоматически снизят до 10–15 км/ч. На узких тротуарах курьеров обяжут спешиваться.

Мэр Ильсур Метшин ранее говорил, что в Казани работают около 4 тысяч курьеров, а их «беспорядочная езда» приводит к трагедиям. Резонансным случаем стала гибель доставщика в январе, когда он пересекал дорогу на красный свет и попал под машину.

Совместно с сервисами доставки власти создадут реестр нарушителей. Жалобы жителей и зафиксированные Госавтоинспекцией нарушения ПДД станут основанием для блокировки и отстранения от работы. Также введут единые требования к форме, термосумкам и состоянию транспорта.

Начальник Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов заявлял, что контроль усилят и проведут совещания с руководителями служб доставки. Новые правила планируют внедрить весной.

