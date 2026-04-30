Власти Калининграда объявили 10 аукционов на ремонт трамвайных путей

В Калининграде в апреле провели 10 аукционов на разработку проектов реконструкции трамвайной сети на сумму 203,6 млн рублей, сообщает АБН24 .

Торги касаются подготовки проектной документации для капитального ремонта путей на разных участках города. Часть аукционов находится на стадии определения подрядчика, по другим завершается прием заявок. Информация опубликована на портале госзакупок.

Капремонт планируют провести на острове Октябрьском, Московском и Ленинском проспектах, улицах Шевченко и Дзержинского, Аллее Смелых и других участках.

О необходимости обновления трамвайной инфраструктуры ранее заявлял губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он отмечал, что вопрос находится на контроле председателей Совета Федерации и Государственной думы.

При этом развитие трамвайной сети сопровождается конфликтами. Общественники добиваются сохранения путей на проспекте Победы, однако получают отказ. Еще одна спорная тема — строительство нового трамвайного депо на месте садового некоммерческого товарищества. Жители домов, попадающих под снос, заявляют о недостаточной компенсации, часть собственников выступает против расселения.

