Владимир Ефимов: около 2 км новых дорог появится в Коммунарке

В столичном районе Коммунарка утвердили проект планировки территории, который предусматривает строительство и реконструкцию рядом со станцией метро «Саларьево» улично-дорожной сети. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро „Саларьево“ без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК „1-й Саларьевский“. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около 2 км дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 м, а также построено около 800 м Проектируемого проезда № 8400», — сказал Ефимов.

На участке Красулинской улицы начиная с улицы Адмирала Корнилова и заканчивая Проектируемым проездома № 8400 организуют двустороннее движение по одной полосе для каждого направления. Будут обустроены дополнительные полосы в местах перестроений. Далее до улицы Саларьевский Спуск движение сделают односторонним.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектуры) Юлианы Княжевской, с целью безопасности и удобства пешеходов будут обустроены регулируемые переходы и тротуары. Из оборудуют и на протяжении съезда к Киевскому шоссе.

«Это позволит сформировать безопасную связь как для жителей существующей, так и реализуемой в настоящее время застройки», — отметила Княжевская.

Ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным был утвержден проект планировки улично-дорожной сети вблизи станции метро «Саларьево» в Коммунарке.