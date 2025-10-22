Владелец Geely остался без гарантии из-за неоригинальных запчастей от дилера

Бизнесмен из Санкт-Петербурга лишился гарантии на Geely Monjaro, которую приобрел у официального дилера «Прагматика». Все дело в установке неоригинальный свечей зажигания бренда Starvolt, сообщает Baza .

Все ТО владелец машины проходил у официальных дилеров. Во время одного из них в «РРТ-Моторс» на авто поставили неоригинальные свечи, но предпринимателю об этом не сообщили.

В сентябре на дороге в Ростове-на-Дону у автомобиля вышел из строя двигатель. Водитель обратился к местному дилеру «ААА-Моторс», но там отказались ремонтировать машину по гарантии. Причина — неоригинальные свечи зажигания.

Такие проблемы с маркой Geely случаются с незавидной периодичностью. Производитель считает, что во всем виноват некачественный российский бензин.

