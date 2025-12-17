Видео: кемеровский трамвай встал прямо в центре города
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Сегодня в Сети распространилась информация об остановке трамвая на Искитимском мосту, между парком Ангелов и ТЦ «Променад-2», сообщает Сiбдепо.
Очевидцы засняли случившееся на видео и поделились кадрами, где видно, что вагон первого маршрута стоит без движения.
В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании подтвердили факт остановки. Согласно их данным, примерно в 11 утра у трамвая произошла техническая неисправность. Для устранения поломки потребовалось эвакуировать неисправный вагон с маршрута.
На ликвидацию последствий инцидента потребовалось чуть более получаса. Примерно к 11:23 движение по первому маршруту было полностью налажено, и трамваи вернулись к привычному расписанию, сообщил представитель КЭТК.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.