Вездеходы для раненых на СВО покажут на мотовыставке IMIS-2025 в Петербурге

Международная мотовыставка IMIS-2025 проходит в Северной столице с 18 по 20 апреля. Президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев рассказал, что в этом году на форуме будет представлена в том числе вездеходная техника для эвакуации раненых в зоне СВО. Также обсудят мотопробеги в честь 80-летия Победы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этом году на выставке особое место отводится дизайнерской и вездеходной технике, отметил мотоэксперт.

«В частности, будут показаны багги, вездеходы, самоходные платформы для эвакуации раненых и доставки грузов, которые используют в ходе специальной военной операции и в арктических регионах», — рассказал Путинцев.

Он добавил, что участники IMIS-2025 обсудят мотопробеги в честь 80-летнего юбилея Великой Победы, а также вопросы мототуризма. В частности, возможности для упрощенного получения китайских прав и номеров. Как уточнил Путинцев, сейчас поехать в КНР на своем мотоцикле затруднительно: нужно получать местные права и приобретать номера.

На выставке будут интересно и семьям с детьми: здесь можно увидеть выступления мотоспортсменов, поучаствовать в конкурсах, поиграть в детском автомотогородке.