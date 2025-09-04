сегодня в 20:05

Ветераны Подмосковья одержали две победы в турнире по следж-хоккею

Команда ветеранов СВО «Гвардия» из Московской области в первый день турнира по следж-хоккею «Герои нашего времени» одержала две победы в групповом этапе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Первую победу со счетом 2:0 команда из Подмосковья одержала над СХК «Мужество» из Москвы. Второй матч «Гвардии» состоялся с хозяевами турнира — СХК «Союз» из Владивостока. Встреча завершилась победой представителей Московской области со счетом 4:0.

Именно этим соперникам СХК «Гвардия» уступила в первом круге чемпионата России, который проходил в конце августа в Нижегородской области.

По итогам группового этапа подмосковная команда проходит в полуфинал. 5 сентября следж-хоккеисты из Московской области встретятся со сборной Санкт-Петербуга.

Всего в Кубке «Герои нашего времени» принимают участие шесть следж-хоккейный команд из разных регионов России, сформированных из ветеранов боевых действий: СХК «Гвардия» (Московская область), СХК «Союз» (Владивосток), а также сборные команды Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской и Сахалинской областей. Решающие игры турнира за призовые места пройдут 6 сентября.

Турнир организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» при поддержке министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Приморского края в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Соревнования проходят в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.