сегодня в 22:51

Верховный суд запретил водителям без большого пальца управлять авто на механике

Верховный суд запретил гражданам, лишенным большого пальца на правой руке, управлять транспортными средствами с механической коробкой передач. В постановлении говорится, что такое решение направлено на обеспечение всеобщей безопасности на дорогах, сообщает РИА Новости .

В Краснодарском крае местный житель, которому отказали в выдаче медицинского заключения для получения водительского удостоверения из-за отсутствия пары пальцев на правой руке, обратился с просьбой признать неправомерным соответствующий пункт списка медицинских показаний и противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В нормативном акте указывается, что гражданин, у которого отсутствуют две фаланги большого пальца на руке, имеет право управлять исключительно транспортным средством, оборудованным автоматической коробкой передач.

«В иске заявитель, владеющий легковым автомобилем с механической коробкой передач, указал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом», — отметили в пресс-службе.

Принимая во внимание данное ограничение, Верховный Суд отклонил исковое заявление. Как отметили в пресс-службе, правила, содержащиеся в перечне, направлены на обеспечение всеобщей безопасности на дорогах.

