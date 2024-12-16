Место посадки и высадки пассажиров изменилось на двух маршрутах Подмосковья

Место посадки и высадки пассажиров на дополнительной схеме движения автобусного маршрута № 597 м «ЖК Западное Кунцево — м. Молодежная» изменилось с 14 декабря, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Теперь автобусы будут осуществлять высадку и посадку пассажиров у станции метро Молодежная, на остановочном пункте на ул. Ярцевская, как и автобусы на основной схеме движения.

Также изменился и конечный остановочный пункт на маршруте № 121 «Лесные дали — Москва (м. Крылатское)». Автобусы будут следовать до метро Крылатское. Высадка пассажиров будет осуществляться у выхода из метро № 3, а посадка на обратные рейсы будет осуществляться на противоположной стороне Осеннего бульвара — у выхода из метро № 1.

Пассажирам необходимо заранее планировать свои поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.