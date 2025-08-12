Вблизи школ Клина ставят барьерное ограждение

Меньше чем через месяц сотни школьников вернутся в к учебе. И путь их должен быть безопасен. У первого отделения гимназии имени Владимира Ивановича Танеева автобусная остановка находится у перекрестка. Большой поток машин и спешащие на занятия школьники могут создать аварийную ситуацию. Чтобы этого не произошло бригада дорожного отдела МАУ «Чистый город» поставила ограждения.

Трудность работы заключаются в том, что установка идет непосредственно в тротуар. С землей справляться было бы в разы легче и быстрее. Работая с асфальтовым покрытием необходимо пользоваться отбойным молотком. Он проделывает выемку нужной глубины. Далее идет установка ограждения. Секции корректируют с помощью болгарки и сваривают друг с другом. Стойки уплотняются.

Жители уже оценили изменения. Говорят, что эта мера действительно поможет снизить количество «бегунов» через дорогу в неположенном месте.

Хорошая погода позволила закончить всю работу за один день.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.