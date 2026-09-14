Вантовый мост через Неву стал первой неразводной переправой Петербурга

Вантовый мост через Неву построили в 2004–2007 годах. Переправа из двух частей впервые позволила пересекать реку в Петербурге без ожидания развода мостов, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Большой Обуховский мост состоит из двух параллельных переправ для встречных потоков транспорта. Его пилоны достигают 126 метров, длина основного сооружения составляет почти километр, а с подходными эстакадами — почти три километра. Мост удерживают 168 вант.

Движение по первой части переправы запустили в конце 2004 года. Проект Института «Стройпроект» реализовали несколько мостостроительных компаний, генеральным подрядчиком выступил «Мостотряд-19». Позднее в Петербурге появились и другие вантовые мосты: переправы Западного скоростного диаметра, мост Бетанкура и Лазаревский мост.

Во время строительства рядом со стройплощадкой оставался частный дом, где жили две пенсионерки и кошка Вера. В конце 2008 года женщинам предоставили отдельные квартиры. Название для моста впервые выбирали жители города: они предлагали варианты от Ижорского и Ленинградского до «Невской Арфы». Официальное имя «Большой Обуховский» не стало распространенным — горожане называют переправу Вантовым мостом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.