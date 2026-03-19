В Жуковском за две недели отремонтировали 190 ям

Дорожные службы Жуковского за две недели устранили 190 ям на городских дорогах. Работы ведутся с начала марта, сообщил глава города Андроник Пак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт в Жуковском выполняют горячим асфальтом с предварительным фрезерованием «карт». Общий объем работ на улице Туполева составил 600 квадратных метров.

По словам главы города Андроника Пака, коммунальные службы начали переход на летний режим работы. С апреля в Жуковском приступят к нанесению дорожной разметки.

Весной особое внимание уделяют борьбе с подтоплениями. Ежедневно ведется откачка ливневых вод в проблемных местах. За последние дни работы прошли на улицах Московская, Анохина, Гризодубовой, Амет-хан Султана, Чкалова, Гагарина и Калугина.

«Также ведем работы по очистке дождеприемных и смотровых колодцев», — добавил Андроник Пак.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.