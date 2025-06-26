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В Жуковском временно ввели одностороннее движение на улице Спасателей

В округе Жуковский временно ввели одностороннее движение на улице Спасателей. Движение с 26 июня будет осуществляться от улицы Менделеева в сторону улицы Чкалова до улицы Луч. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие меры введены в связи с реконструкцией тепловой сети на улице Спасателей. На месте уже установлены временные знаки.

Основной этап реконструкции продлится до конца августа. После этого начнутся пуско-наладочные работы и благоустройство территории.

Данный участок теплосети не ремонтировался десятилетиями, что снижало надежность теплоснабжения. После модернизации улучшится теплоэффективность и уменьшится риск аварий для более чем 100 домов на улицах Гагарина, Мясищева, Дугина, Левченко, Лацкова, Федотова, Солнечная, Гудкова, Мичурина, Клубная, Жуковского, Молодежная. Также снизится риск аварийных ситуаций на теплосетях, ведущих к социальным объектам (школам, детсадам поликлиникам) на ул. Гагарина, Баженова, Молодежная, Федотова, Лацкова, Луч, Клубная.

В рамках третьего этапа, который начнется во второй половине августа, временно будет закрыт сквозной проезд по улице Спасателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.