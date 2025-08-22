сегодня в 19:27

В Жуковском провели повторный рейд по контролю пассажирских перевозок

22 августа в городе Жуковский сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля совместно с Управлением безопасности администрации Жуковского и сотрудниками городского отдела ГИБДД провели рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений при осуществлении пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки было осмотрено более 30 транспортных средств, при этом специалисты тщательно проверяли записи в путевых листах и техническое состояние автомобилей.

В результате рейда были выявлены два автомобиля, осуществляющих перевозку пассажиров без необходимого разрешения, а также два случая нарушения правил перевозки детей без использования детских удерживающих устройств.

В отношении водителей составлены административные протоколы об административных правонарушениях. Автомобили были эвакуированы на специализированную стоянку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.