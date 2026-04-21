В Жуковском начали ремонт Туполевского шоссе

Туполевское шоссе ремонтируют в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В настоящее время здесь ведутся фрезеровочные работе, и уже на этой неделе будет уложен новый асфальт. Кроме того, подготовительные работы и укладка нового бордюрного камня идет на ул. Энергетической», — рассказал глава города Андроник Пак.

Помимо Туполевского шоссе и улицы Энергетической, в 2026 году в Жуковском запланирован ремонт Мемориального проезда, а также четырех дорог в районе Междуречье (1-й проезд по улице Полевая, 2-й проезд по улице Полевая, улица Воронцовская, улица Отрадная).

«Продолжаются и работы по ямочному ремонту. Так, к примеру, уже выполнен ремонт участка на улице Нижегородская: отремонтирована дорога и тротуар у дома № 6, входная группа и внутриквартальный проезд у дома № 4, тротуар у дома № 10, сделан тротуар между домом № 14 и магазином „Верный“, а также по просьбе жителей заасфальтирована тропинка к детской площадке», — добавил глава Жуковского.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.