В Жуковском добавили 5 ежедневных маршрутных рейсов

сегодня в 18:41

В городском округе Жуковский на маршруте № 2 «пл. Отдых — Наркомвод» с сегодняшнего дня добавили еще 5 экспресс-рейсов ежедневно, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новое расписание: от станции МЦД Отдых — 06:40, 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40; от аэропорта Жуковский — 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:00, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10.

Оплата проезда осуществляется банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка». На маршруте также действуют льготы по социальной карте жителей Подмосковья и Москвы.

Ранее на маршруте № 2 «пл. Отдых — Наркомвод» с 21 августа добавили дополнительную схему движения до аэропорта Жуковский. Ежедневно отправлялись 13 экспресс-рейсов: от станции МЦД Отдых: 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 17:00, 18:00, 19:00; от аэропорта Жуковский: 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 17:30, 18:30.

Наряду с маршрутом № 2, транспортное сообщение с аэропортом «Жуковский» обеспечивают маршруты: № 1 «ул. Лацкова — Наркомвод», № 2 «пл. Отдых — Наркомвод», № 5 «ул. Солнечная — Наркомвод», № 7 «ул. Чапаева — Наркомвод», № 441 «Жуковский (5 м\р) — м. Котельники».

На маршрут Мострансавто добавлен автобус малого класса. Теперь пассажиров обслуживают два ТС: один автобус большого класса и один — малого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.