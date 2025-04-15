В Зарайске стартовал ямочный ремонт дорог

С приходом весны в Зарайске активно ведется ямочный ремонт автомобильных дорог. Специалисты дорожного отдела приступили к работам 31 марта, после того как были зафиксированы 307 дефектов полотна. В этом году запланировано провести ремонт на площади 2,5 тыс. квадратных метров, что значительно улучшит состояние городских дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день подрядчик уже выполнил более половины объема работ, ликвидировав 192 ямы. Директор МБУ «Благоустройство ЖКХ и ДХ» Сергей Павелькин отметил, что работы ведутся с целью создания комфортных условий для автомобилистов, как жителей Зарайска, так и гостей города.

«Мы стараемся сделать комфортной езду автомобилистов из Зарайска и гостей города. Уже отремонтированы дороги на улицах Комсомольская и Гуляева. Совсем скоро не будет ям на улицах Красноармейская, Дзержинского, Мерецкого, Школьная, а также в переулке Урицкого и в Межквартальном проезде. Приведем в порядок дорожное полотно на улицах Лесная, Спартака, Новая, Рязанская и Привокзальная», — рассказал Сергей Павелькин.

Работы по ямочному ремонту продолжатся в течение весеннего сезона, и власти города призывают жителей соблюдать осторожность на участках, где ведутся строительные работы. Обновление дорожного покрытия значительно повысит безопасность и комфорт передвижения по городу, что является важным шагом к улучшению инфраструктуры Зарайска.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.