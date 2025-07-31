В ВСК назвали самые опасные для дачников подмосковные трассы

Балашиха возглавила список самых аварийных городов Подмосковья в весенне-летний период. В Москве же наибольшее количество ДТП происходит на Варшавском шоссе и Ленинградском проспекте. Основные проблемы, с которыми сталкиваются автомобилисты при поездках за город, — это проколы шин (не менее 63% случаев) и некачественное топливо. Такие данные получены в ходе совместного исследования Страхового Дома ВСК, ГК АвтоСпецЦентр и ГК АВТОДОМ, подводящего предварительные итоги дачного сезона 2025 года.

Согласно оценкам ВСК, в этом году самыми опасными магистралями для выезда за город стали:

Варшавское шоссе (15%); Ленинградский проспект (14,5%); Дмитровское шоссе (9%); Волгоградский проспект (7%); Каширское шоссе и шоссе Энтузиастов (по 5,6%).

Наиболее безопасными трассами признаны: Рублевское шоссе (0,1%), Щелковское шоссе (0,4%), проспект Маршала Жукова (1,8%), Севастопольский проспект (1,9%), Рязанский проспект (2,6%), а также Можайское, Алтуфьевское, Ярославское шоссе и Липецкая улица (по 2,7%).

Среди подмосковных городов антилидером по аварийности стала Балашиха (6,4% ДТП в регионе), за ней следуют Красногорск (5,7%), Одинцово и Подольск (по 5,5%), Химки (5,4%), Люберцы (4,9%) и Мытищи (4,6%). Реже всего аварии происходят в Клину (0,7%), Коломне (0,8%), Дзержинском, Котельниках, Орехово-Зуеве и Долгопрудном (по 0,9%).

Чаще всего в ДТП попадают владельцы автомобилей Kia (9,2%), Hyundai (8,6%), LADA (5,6%), Toyota (3,5%), Ford (3,3%) и Volkswagen (3%).

Опрос, проведенный ГК АвтоСпецЦентр и ГК АВТОДОМ, показал, что основные неисправности при поездках на дачу связаны с:

проколами шин (63%) и неполадками подвески (амортизаторы, пружины, сайлентблоки, рулевые тяги) (13%) — чаще всего из-за езды по обочине;

повреждениями двигателя из-за плохого топлива (16%) (в 24% таких случаев причина — заправка бензином с пониженным октановым числом, например, 92 вместо 98) или перегрева;

выходом из строя амортизаторов из-за перегруза (9%);

трещинами и сколами на стеклах (7%) и кузове (6%).

Эксперты ВСК советуют планировать выезд за город после 20:00 — в это время количество аварий снижается. Пик аварийности приходится на 12:00 и 16:00.

Специалисты АвтоСпецЦентр и АВТОДОМ рекомендуют перед поездкой на дачу: