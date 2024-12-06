В восточном вестибюле «Каширская» БКЛ завершили отделку пассажирской зоны

сегодня в 10:26

В пассажирской зоне восточного вестибюля станции «Каширская» БКЛ метро уложили гранитный камень и смонтировали освещение, сказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

В результате реконструкции вестибюль станции сохранит свой первоначальный архитектурный облик.

«При отделке использовали гранит светло-серого оттенка, стены и колонны облицевали белым мрамором, а потолок покрыли гипсовой штукатуркой. Для освещения пространства пассажирской зоны установили светодиодные энергосберегающие светильники», — добавил Десятков.

Также подходит к концу устройство инженерных сетей и оборудования, в высокой степени готовности системы противопожарной защиты, дымоудаления, водоснабжения и отопления.

«Выполнены технические испытания и обкатка эскалаторов, а также двух наклонных подъемных механизмов для перевозки маломобильных групп населения. Грузоподъемность каждой такой платформы составляет до 225 кг, а скорость подъема достигает 0,15 м в секунду», — подчеркнул гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Работы в восточном вестибюле начались в апреле прошлого года, после пуска станции «Каширская» БКЛ.

Кроме этого, ранее руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказывал, что строительство двухэтажного спортивного комплекса в районе Гольяново на ул. Алтайская подходит к завершению.