В восьми округах Подмосковья восстановили линии освещения

Специалисты Мосавтодора за минувшую неделю отремонтировали восемь линий освещения на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы провели для повышения безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Линию освещения восстановили на улице Первомайской в поселке Чкалово в Люберцах. Основные ремонтные работы также прошли на улице 1-й Мишутинской в Павловском Посаде, проспекте Мира во Фрязине, Лихачевском шоссе в Химках, улице Белопесоцкой в Ступине, проспекте Ленина в Подольске, улице Антипова в Егорьевске и на Павлинском шоссе в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе.

В ведомстве отметили, что дорожную сеть обследуют еженедельно. Специалисты проверяют состояние дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и ограждений.

Такие проверки позволяют своевременно выявлять неисправности и устранять их для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.