В восьми округах Подмосковья дорожники устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали несанкционированную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 10 региональных дорогах в восьми округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Богородском округе ликвидировали несанкционированную рекламу с остановочных павильонов на Фабричном шоссе в г. Старая Купавна и на Бисеровском шоссе в г. Электроугли, также на Бисеровском шоссе у поселка Водопьяновские Дачи очистили от рекламы дорожные знаки. В Люберцах также привели в нормативное состояние павильоны в квартале Малаховское Озеро в п. Малаховка и в п. Красково.

Знаки очистили от рекламы на ул. Большой Покровской в Павловском Посаде, ул. Московской в Зарайске, а вандальные надписи и рекламу убрали на остановочных павильонах на ул. Колхозной в Лыткарине, ул. 20 Января в Можайске, Носовихинском шоссе в Балашихе и на Советском проспекте в Ивантеевке Пушкинского округа.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.