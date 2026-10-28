В Воскресенске ремонтируют дороги в микрорайоне Лопатинский

Дорожники обновляют покрытие четырех улиц в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске. Работы ведут по народной программе партии «Единая Россия» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт дорожной сети в Воскресенске охватывает центральные дороги и частный сектор. В микрорайоне Лопатинский на улицах Титова и Лазурной уже уложили асфальт. Дорожникам осталось выполнить боковую отсыпку и нанести разметку. На Ильинской и Мироновской провели отсыпку дорог под расклинцовку асфальтовой крошкой.

Члены и сторонники партии «Единая Россия» вместе с активными жителями посетили участки, чтобы обсудить работы с подрядчиком и проверить ход ремонта.

«Мы очень ждали ремонт дорог на этих улицах. Теперь добираться домой стало удобнее, а после завершения всех работ будет еще и безопаснее. Спасибо, что услышали просьбы жителей», — поделился житель микрорайона Сергей Ткачев.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов отметил, что участки ремонтируют по обращениям жителей, в том числе семей, которым несколько лет назад здесь выделили землю. Их пожелания вошли в народную программу.

«Наша задача — проследить, чтобы ремонт был выполнен качественно и с соблюдением технологии. Работы находятся на контроле Единой России», — отметил Сергей Слепов.

За пять лет по народной программе партии в округе отремонтировали более 233 км дорог, в том числе 146 км муниципальных и 87 км региональных.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.