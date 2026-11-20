Работники МБУ «Благоустройство и озеленение» продолжают плановый ремонт и содержание муниципальных дорог в Воскресенске, готовя их к зимним погодным условиям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На текущей неделе ямочный ремонт проходил в микрорайонах Лопатинский, Москворецкий, Красный строитель и в центральной части Воскресенска. Устранение дефектов покрытия — один из этапов подготовки муниципальной дорожной сети к зиме.

Работники МБУ «Благоустройство и озеленение» провели отсыпку дорог в деревне Грецкая, поселке Хорлово, селах Осташово и Ашитково. Также они обустраивали дорогу в селе Константиново и укладывали асфальт в деревне Медведево.

Сотрудники учреждения проводят уборку, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют дорожную разметку. По данным администрации, все дорожные работы выполняются качественно и в установленные сроки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.