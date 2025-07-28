В Воскресенске прошел городской автоквест «На месте»

В минувшие выходные сотрудники молодежного центра «Олимпиец» провели на улицах города уже четвертый ежегодный городской автоквест «На месте». На этот раз игрокам предстояло искать коды на территории районов Москворецкий и Цемгигант, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В квесте приняли участие 9 команд: «АЯКС» и «За деньги да» (агентство недвижимости «Аякс»), «Борцы» и «Черная молния» (управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск), «Быстрее пули» (ОПМС №103), «Молодежь ВМУ» (филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим»), «Орион» (фабрика «Николь-Пак»), «Попытка №2» (сборная), «Тащим как можем» (АО «Транскемикл-экспресс»).

Мероприятие началось с регистрации и объяснения правил игры, где участники могли уточнить все детали проведения. Отдельно было рассказано о важности соблюдения ПДД во время квеста. После этого команды выдвинулись в игровую зону. Игра продолжалась 150 минут, за которые нужно было найти 10 кодов. Во время квеста команды могли запросить подсказки, но за каждое задание с подсказкой отнимался балл.

По итогам автоквеста три команды-призера удивительным образом набрали одинаковое количество баллов, поэтому пришлось прибегнуть к дополнительному показателю – времени ответа на последнее задание. Таким образом, призы достались:

1-е место – «Попытка №2»;

2-е место – «Борцы»;

3-е место – «АЯКС».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.

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