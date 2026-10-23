В Воскресенске продолжают ремонтировать и приводить в порядок дороги

Работы по отсыпке дорог и ямочному ремонту прошли на этой неделе в нескольких населенных пунктах и микрорайонах Воскресенска. Плановое содержание дорожной сети продолжается с учетом погоды и обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе дороги отсыпали в деревнях Ильино, Чемодурово и Муромцево, селах Константиново и Конобеево, а также в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск.

Ямочный ремонт провели в микрорайонах Москворецкий, Красный строитель, Цемгигант, Новлянский, центральной части Воскресенска и поселке Хорлово. Рабочие устранили выбоины и дефекты покрытия, которые доставляли неудобства пешеходам и автомобилистам.

В рамках содержания улично-дорожной сети сотрудники очищают прибордюрные зоны, приводят в порядок тротуары и пешеходные переходы, следят за исправностью ливневой канализации. Работы ведут с учетом погодных условий и обращений жителей.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» также убирают территорию округа, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют дорожную разметку. По данным администрации, дорожные работы идут по графику и выполняются в установленные сроки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.