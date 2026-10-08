В Воскресенске продолжают ремонтировать дороги

Дорожники ремонтируют центральные улицы и дороги частного сектора в Воскресенске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы идут в микрорайоне Лопатинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Лопатинский в Воскресенске заасфальтировали дорогу на улице Титова. В ближайшее время планируют уложить асфальт на улице Лазурной.

На улицах Ильинской и Владимирской рабочие подготовили основание из щебня и выполнили расклинцовку асфальтовой крошкой. Ремонт дорожной сети проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и охватывает как центральные дороги, так и частный сектор.

«Особенно важно, что эти участки мы приводим в порядок по просьбам жителей. Именно здесь несколько лет назад выделялись участки многодетным семьям. Их пожелания были включены в народную программу, и теперь мы видим результат», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.