В Подмосковье начали формировать программу благоустройства на 2027 год

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области готовит план благоустройства на 2027 год. Он охватит дворы, пешеходные коммуникации и ремонт асфальта большими картами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье завершают подготовку предварительных списков объектов благоустройства на 2027 год. Одновременно составляют детальные сметы, разрабатывают схемы благоустройства и проводят геодезические изыскания. Заблаговременное планирование позволит подготовить территории к началу работ в благоприятный сезон.

Предварительный план предусматривает комплексное благоустройство 255 дворовых территорий, ремонт и обустройство пешеходных коммуникаций по 348 адресам. Еще в 350 локациях планируют восстановить асфальтобетонное покрытие методом ремонта картами площадью свыше 25 кв. м.

«На этапе планирования стремимся охватить те территории, по которым пришло наибольшее количество запросов от жителей. Наша задача — подготовить адресный перечень заблаговременно, чтобы в новом году подрядные организации могли приступить к работам без задержек. Итоговый план будет утвержден до 1 февраля 2027 года», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.

Администрации городских округов проводят очные встречи и обсуждения с жителями. Этот диалог должен помочь учесть запросы и инициативы граждан в итоговом перечне работ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.