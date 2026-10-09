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Для студентов Сергиево-Посадского колледжа провели лекцию по финансовой грамотности

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Для студентов Сергиево-Посадского колледжа Сбер провел лекцию по финансовой грамотности. Эксперты рассказали молодым людям, как планировать личный бюджет, грамотно управлять расходами, формировать накопления и защищать свои деньги от мошенников. Особое внимание участники уделили финансовой безопасности и правилам использования современных цифровых сервисов. Студенты смогли задать экспертам вопросы и разобрать практические ситуации.

«Проведение таких встреч — часть работы Сбера по повышению финансовой грамотности молодежи и формированию ответственного отношения к личным финансам. Наша задача — дать студентам практические знания, которые помогут им уверенно принимать финансовые решения и защищать свои средства», — отметил управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Студенты высоко оценили прослушанный материал и возможность напрямую пообщаться с экспертами.

«Было интересно узнать, как правильно планировать свои расходы и распознавать мошенников. Многие советы можно применять в обычной жизни уже сейчас», — призналась студентка коледжа Анастасия.