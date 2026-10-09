В Московском регионе отмечают Всемирный день почты

Работники почтовой связи отмечают профессиональный праздник 9 октября, во Всемирный день почты. В Московском регионе его встретят более 17 400 сотрудников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всемирный день почты напоминает о значении почтовой связи как одного из старейших и надежных способов общения между людьми, компаниями и государствами. 9 октября 1874 года был создан Всемирный почтовый союз. Россия стала одной из 22 стран-основательниц. Сегодня союз объединяет почтовые администрации 192 стран.

В столичном регионе работают свыше 1 500 почтовых отделений: 563 в Москве и 1 003 в Московской области. Из них 451 — в сельской местности. Отделения обеспечивают доставку корреспонденции и посылок, а также доступ к социальным и финансовым услугам.

«За каждым отправлением — человеческое тепло и кропотливый труд: именно люди делают почтовую связь по-настоящему живой и надежной. В Московском регионе профессиональный праздник встретят более 17 400 работников почтовой связи. Среди них около 3 500 почтальонов, более 4 300 операторов и 1 500 водителей», — отметила директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Почта России внедряет цифровые услуги и поддерживает малый бизнес, предоставляя сервисы для отправки и получения грузов. Компания оптимизирует логистику, расширяет почтовые и финансовые услуги, сохраняя их надежность и доступность для жителей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.