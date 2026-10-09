В Воскресенске продолжают ремонтировать дороги

Работники МБУ «Благоустройство и озеленение» на этой неделе проводили отсыпку дорог в деревне Исаково и поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск. В микрорайонах Новлянский и Лопатинский выполнили ямочный ремонт и уложили асфальтобетонное покрытие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Воскресенск продолжается плановый ремонт и содержание дорожной сети. На этой неделе работы по отсыпке дорог проходили в деревне Исаково и поселке имени Цюрупы. Они направлены на улучшение качества покрытия и комфортное передвижение жителей и гостей округа.

В микрорайонах Новлянский и Лопатинский провели ямочный ремонт и уложили асфальтобетонное покрытие. Работники устранили выбоины и другие дефекты, которые доставляли неудобства пешеходам и автомобилистам.

Все дорожные работы идут по графику. Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» выполняют их качественно и в установленные сроки.

Учреждение также отвечает за чистоту и порядок в округе. Его сотрудники проводят уборку, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют дорожную разметку, ремонтируют и устанавливают дорожные знаки и искусственные неровности.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.