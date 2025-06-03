В Воскресенске продолжается капитальный ремонт дорог

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В городском округе Воскресенск продолжается ремонт муниципальных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем текущего ремонта дорог местного значения в этом году составит более 22 км на 68 участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент ведутся работы на улице Западной в микрорайоне Новлянский. Здесь заменят более километра асфальтового покрытия. Водителей просят быть внимательнее и по возможности выбирать пути объезда, чтобы не создавать помех для работы спецтехники.

Дорожные работы проводятся в несколько этапов с апреля по октябрь в зависимости от погодных условий.

В этом году на территории Московской области планируется отремонтировать порядка 1,5 тысяч участков дорог общей протяженностью около 1,5 тысячи километров. Программа ремонта формировалась с учетом пожеланий жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.