В Волоколамском округе в 2026 году отремонтируют 28 дорог

В ремонтный сезон 2026 года в Волоколамском муниципальном округе обновят 28 муниципальных и региональных дорог, из них две — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы уже ведутся на ряде участков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках нацпроекта на региональной сети специалисты Мосавтодора обновят более 26,2 км асфальтобетонного покрытия. Сейчас дорожники фрезеруют свыше 16,7 км на участке дороги «Лотошино — Суворово — Клин» от остановки «Носово» до границы с городским округом Клин. Еще около 9,5 км покрытия заменят на участке от села Болычево до границы с Можайским округом. После ремонта проезд к храмам Покрова и Введения во храм Пресвятой Богородицы, Вознесения Господня, Иосифо-Волоцкому монастырю, а также к социальным объектам и мемориалу станет комфортнее и безопаснее.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.