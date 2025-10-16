В Волоколамском округе в 2025 году отремонтируют более 70 тыс кв м дорог

Как сообщила секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Козлова, по народной программе партии на этот год в округе предусмотрен ремонт 26 дорожных участков, их общая протяженность составляет 16 км. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«На данный момент обновлено 11 объектов общей протяженностью 10 километров и площадью 46 тысяч квадратных метров», — рассказала Наталья Козлова.

В частности, в Волоколамске в районе Новосолдатского переулка обновили более 500 метров дороги площадью 3,7 тысячи квадратных метров, на улице Советской Армии — участок площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в деревне Титово модернизировали дорогу длиной более километра и площадью 6 тысяч квадратных метров.

В настоящий момент идут работы в селе Осташево, где обновят 730 метров дороги площадью более 2,3 тысячи квадратных метров.

Отметим, за последние пять лет в Волоколамском округе по Народной программе уже отремонтировали более 170 километров дорог площадью свыше 250 тысяч квадратных метров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.