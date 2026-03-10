В Волоколамском округе начали ямочный ремонт дорог

сегодня в 17:28

Ямочный ремонт дорог стартовал 10 марта в Волоколамском округе. Утром рабочие привели в порядок первый участок на Рижском шоссе, всего за день планируют устранить девять глубоких выбоин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весенние перепады температур и обильные осадки традиционно негативно влияют на состояние дорожного покрытия. Влага проникает в трещины, а при смене температур разрушает асфальт, из-за чего образуются выбоины. После обследования муниципальных дорог специалисты определили проблемные участки и приступили к восстановительным работам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.